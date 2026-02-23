المدير الفني لاتليتكو مدريد مُرشح لتدريب إنتر ميلان الإيطالي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لتدريب إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن سيميوني يُعد أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل أروقة الإنتر، في ظل رغبة النادي في تعزيز مشروعه الفني بالمراحل المقبلة.

وأوضح أن وجود حديث عن اتفاق مبدئي بين الأطراف المعنية، في سيناريو مفاجئ، خاصة أن الإنتر يعيش وضعًا تنافسيًا قويًا هذا الموسم تحت قيادة كريستيان كييفو، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح.

ورغم أن هذه الأنباء ما زالت في إطار التكهنات، فإنها أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، في انتظار ما ستكشفه الفترة المقبلة بشأن مستقبل المدرب الأرجنتيني وإمكانية خوضه تجربة جديدة في الكالتشيو.

يذكر أن سيميوني قد حقق نجاحات كبيرة مع أتلتيكو منذ أكثر من 15 عاما.