400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
رياضة

انطلاق منافسات الدورة الرمضانية بنادي إنبي تحت اسم الراحل محسن عيد

نادي إنبي
نادي إنبي
حسام الحارتي

تتواصل أجواء الحماس داخل نادي إنبي مع انطلاق منافسات الدورة الرمضانية السنوية لرمضان 2026 هجرى 1447 ، والتي تُقام هذا العام تحت اسم الراحل محسن عيد، تقديرًا لمسيرته المشرفة وعطائه الكبير داخل النادي والشركة.

يُعد الراحل محسن عيد أحد أبناء إنبي المخلصين، حيث عمل بإحدى أهم إدارات شركة إنبي (إدارة البايبنج)، وكان من لاعبي إنبي القدامى، قبل أن يتدرج في العمل الإداري بالنادي، كما كان أحد المشاركين في تصميم وصناعة شعار نادي إنبي، ليترك بصمة خالدة في هوية النادي وتاريخه، وهو الشعار الذي يزين صدور اللاعبين حتى اليوم ، كما عُرف بين الجميع بحسن الخلق والتواضع ومحبة كل من تعامل معه، ليظل اسمه حاضرًا في قلوب أبناء النادي، وتأتي تسمية البطولة باسمه وفاءً وتقديرًا لمسيرته العطرة.

وتُقام البطولة هذا العام بمشاركة 13 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: ريال تخطيط، الحصان الأسود، نيو كايرو، 48 بوصة، إيفلز يونايتد، الكهرباء، والحريفة.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق: السعودي، بلو جرانا، العمليات، زابيست، الكيلو 17، والأشباح.

وشهد اليوم الأول إقامة مباريات المجموعة الأولى وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على مؤازرة زملائهم وتشجيعهم في أجواء رمضانية تعكس روح الأسرة الواحدة، حيث سادت أجواء من الحماس والتنافس الشريف والالتزام بالروح الرياضية.

وتُقام البطولة تحت رعاية مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، في إطار حرص المجلس على دعم الأنشطة التي تعزز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين، ويشرف على تنظيم البطولة من مجلس الإدارة المهندس أحمد نبيل سرايا، تأكيدًا على الاهتمام بخروج الدورة بالشكل الذي يليق باسم النادي.

ويتولى إدارة وتنظيم البطولة الأستاذ هشام العزب مديرًا للدورة، ويعاونه كل من أشرف عبد الرحيم، و محمد صبري، و عبدالله عبد الهادي، و مصطفى الجعفري، و رضا فدان، في صورة تعكس روح العمل الجماعي والتنظيم المتميز.

كما يضفي مصطفى الشوالي مذيع البطولة أجواءً حماسية خاصة على المباريات، من خلال تعليقاته المميزة وتفاعله مع اللاعبين والجماهير.

وتؤكد هذه الدورة الرمضانية أن نادي إنبي لا يجمع أبناءه داخل الملعب فقط، بل يجمعهم على المحبة والوفاء والتقدير، لتبقى البطولة مناسبة رياضية وإنسانية تُجسد معاني الانتماء وروح الأسرة الواحدة في شهر رمضان الكريم.

نادي إنبي الدورة الرمضانية السنوية الراحل محسن عيد

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ أحمد عصام فرحات

هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

