انطلاق منافسات الدورة الرمضانية بنادي إنبي تحت اسم الراحل محسن عيد

تتواصل أجواء الحماس داخل نادي إنبي مع انطلاق منافسات الدورة الرمضانية السنوية لرمضان 2026 هجرى 1447 ، والتي تُقام هذا العام تحت اسم الراحل محسن عيد، تقديرًا لمسيرته المشرفة وعطائه الكبير داخل النادي والشركة.

يُعد الراحل محسن عيد أحد أبناء إنبي المخلصين، حيث عمل بإحدى أهم إدارات شركة إنبي (إدارة البايبنج)، وكان من لاعبي إنبي القدامى، قبل أن يتدرج في العمل الإداري بالنادي، كما كان أحد المشاركين في تصميم وصناعة شعار نادي إنبي، ليترك بصمة خالدة في هوية النادي وتاريخه، وهو الشعار الذي يزين صدور اللاعبين حتى اليوم ، كما عُرف بين الجميع بحسن الخلق والتواضع ومحبة كل من تعامل معه، ليظل اسمه حاضرًا في قلوب أبناء النادي، وتأتي تسمية البطولة باسمه وفاءً وتقديرًا لمسيرته العطرة.

وتُقام البطولة هذا العام بمشاركة 13 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: ريال تخطيط، الحصان الأسود، نيو كايرو، 48 بوصة، إيفلز يونايتد، الكهرباء، والحريفة.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق: السعودي، بلو جرانا، العمليات، زابيست، الكيلو 17، والأشباح.

وشهد اليوم الأول إقامة مباريات المجموعة الأولى وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على مؤازرة زملائهم وتشجيعهم في أجواء رمضانية تعكس روح الأسرة الواحدة، حيث سادت أجواء من الحماس والتنافس الشريف والالتزام بالروح الرياضية.

وتُقام البطولة تحت رعاية مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، في إطار حرص المجلس على دعم الأنشطة التي تعزز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين، ويشرف على تنظيم البطولة من مجلس الإدارة المهندس أحمد نبيل سرايا، تأكيدًا على الاهتمام بخروج الدورة بالشكل الذي يليق باسم النادي.

ويتولى إدارة وتنظيم البطولة الأستاذ هشام العزب مديرًا للدورة، ويعاونه كل من أشرف عبد الرحيم، و محمد صبري، و عبدالله عبد الهادي، و مصطفى الجعفري، و رضا فدان، في صورة تعكس روح العمل الجماعي والتنظيم المتميز.

كما يضفي مصطفى الشوالي مذيع البطولة أجواءً حماسية خاصة على المباريات، من خلال تعليقاته المميزة وتفاعله مع اللاعبين والجماهير.

وتؤكد هذه الدورة الرمضانية أن نادي إنبي لا يجمع أبناءه داخل الملعب فقط، بل يجمعهم على المحبة والوفاء والتقدير، لتبقى البطولة مناسبة رياضية وإنسانية تُجسد معاني الانتماء وروح الأسرة الواحدة في شهر رمضان الكريم.