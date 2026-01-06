بعد إصابته أحد الأشخاص.. القبض على المتهم بإطلاق نار إبتهاجا بفوز مرشح بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية ، منضبط أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق أعيرة نارية إحتفالاً بفوز أحد المرشحين لإنتخابات مجلس النواب ، مما أدى لإصابة آخر بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة ملوى من إحدى المستشفيات، بإستقبالها أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد المصاب أمام منزل أحد المرشحين الكائن بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ، لتقديم التهنئة له عقب فوزه بإنتخابات مجلس النواب قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته إبتهاجاً بفوز المرشح مما أدى لحدوث إصابته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى)، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بندقية خرطوش".. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.