حوادث

القبض علي سيارة تسير عكس الاتجاه يكشف عن 3 متهمين بحوزتهم أسلحة

القبض علي المتهمين
القبض علي المتهمين
كتب محمد عبدالله :

نجحت القوات الأمنية في ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بمنطقة دائري شبرا الحر وبداخلها 3 أشخاص 

تفاصيل الواقعة 

اثناء التواجد الأمني  بمنطقه دائرى شبرا الحر تلاحظ وجود سياره تسير عكس الاتجاه يستقلها ثلاث اشخاص وما أن تم استوقافهم الا ان قام أحدهم  بالهرب

 تم ملاحقة الهارب  من قبل قوة أمنية  يقودها الرائد اسلام مهني وحاول المتهم تلقيم فرد خرطوش بطلقه واشهاره في وجه القوة الأمنية  استعدادا لاطلاق النار الا انه تم  التعامل معه واحكام السيطره عليه بعد مقاومه شديدة منه   وتم القبض علي اخر ومعه ايضا فرد خرطوش و تم حجز السياره وثلاث اشخاص وبحوزتهم اثنان منهم عدد ٢ فرد خرطوش وعدد ١٤ طلقه من نفس العيار وماسك مستخدم للتخفي 

وبالكشف عليهم تبين ان لديهم عدد من الاحكام الجنائية وانهم كانوا متجهين لارتكاب فعل اجرامي 

قبض متهمين جريمة احالة

