الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حواجز حديدية وشرطة نسائية أمام كنائس الجيزة ليلة قداس عيد الميلاد

أرشيفية
ندى سويفى

أعلنت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث وضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة أمنية محكمة للمرور بالأعياد في أمان.

وتهدف الخطة الأساسية إلى حماية الكنائس وتأمين المواطنين.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة؛ تأمين جميع الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها.

وشملت الخطة الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصرى وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأمر مدير الأمن برفع جميع السيارات المتروكة أمام دور عبادة الأقباط، بالإضافة إلى غلق الشوارع المؤدية إلى تلك الأماكن، مع إجراء تحويلات بديلة في الشوارع الجانبية لمواجهة الأزمات المرورية المتوقع حدوثها بعد تلك التحويلات.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الكنائس منذ عدة أيام، وسوف يتم تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم أكثر من 150 كنيسة، والتي تعد من أكبر الكنائس بمصر، تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموة بأبو النمرس وكنيسة العمرانية وإمبابة.

وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا، فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية. 

 وقالت المصادر إن الدوريات الأمنية بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتة إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح.

وأضافت أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً.

وتم وضع حواجز حديدية أمام الكنائس لزيادة التأمين، تمتد على مسافة 100 متر حول الكنيسة، كما تم تكليف الشرطة النسائية بالتواجد أمام مداخل الكنائس وتفتيش السيدات اللاتي يشتبه فيهن لزيادة عملية التأمين.

ولفتت إلى أنه تمت الاستعانة بموظف من داخل كل كنيسة يكون على معرفة بجميع المترددين عليها، تكون مهمته الإبلاغ عن أي شخص مشتبه به داخل الكنيسة، وبعدها تتدخل قوات الأمن للتحري عنه.

وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات، وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى.

من جانبها، قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بإجراء عمليات التمشيط والتعقيم لجميع الكنائس، حيث تم تمشيطها من الداخل ومحيطها من الخارج، وسيتم إجراء تمشيط دوري لها.

