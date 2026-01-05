قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أحمد زهران

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الاثنين مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة. 

وأكد محافظ الجيزة خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأعرب المحافظ عن سعادته  لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد .

من جانبه أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.
رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ واللواء عبد الرحمن سكر نائب مدير أمن الجيزة و محمد نور السكرتير العام و اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وايمن جاويش مدير الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والشيخ محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة .

