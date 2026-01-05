محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة مياه منشأة القناطر دون قطع الخدمة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال ربط اللوحات الكهربائية بمشروع تنفيذ محطة مياه منشأة القناطر (المرحلتين الأولى والثانية) دون قطع المياه عن المواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية كإجراء احترازي على أن يتم الدفع بها فورًا في حال حدوث أي تأثر أو ضعف في ضغوط المياه خلال فترة الأعمال لافتا إلى أن الأعمال تستلزم إيقاف تشغيل المحطة لمدة ساعتين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026 اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالمتابعة الدورية لسير الأعمال وإزالة أي معوقات أمام الجهات المنفذة لضمان سرعة إنجازها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشارت المحافظة إلى إفادة الجهة المنفذة بأنه لن يتم قطع المياه عن المواطنين خلال فترة الأعمال حيث سيتم ملء الخزانات العلوية قبل إيقاف التشغيل بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.