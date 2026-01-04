قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
إسقاط العضوية قرار الجمعية العمومية.. أبو شقة يرد على تصريحات البدوي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يعلن غلق صناديق الانتخابات بلجان الإعادة في الدوائر الـ6 من داخل مركز السيطرة

أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد عملية غلق اللجان الانتخابية لجولة الإعادة بنطاق الدوائر الـ6 عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وتعاون المواطنين الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني والمشاركة .

وأشار إلى أن أعمال فرز الأصوات بدأت فور الانتهاء من عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تابعت على مدار اليومين سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بنطاق الدوائر الـ٦ لضمان تذليل أي معوقات وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها رجال القضاء والشرطة والجهات المعنية مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لأبناء الجيزة عكست وعيًا وحرصًا على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة انتخابات مجلس النواب

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

