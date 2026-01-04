محافظ الجيزة يعلن غلق صناديق الانتخابات بلجان الإعادة في الدوائر الـ6 من داخل مركز السيطرة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد عملية غلق اللجان الانتخابية لجولة الإعادة بنطاق الدوائر الـ6 عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وتعاون المواطنين الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني والمشاركة .

وأشار إلى أن أعمال فرز الأصوات بدأت فور الانتهاء من عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تابعت على مدار اليومين سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بنطاق الدوائر الـ٦ لضمان تذليل أي معوقات وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها رجال القضاء والشرطة والجهات المعنية مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لأبناء الجيزة عكست وعيًا وحرصًا على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.