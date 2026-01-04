قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب الكاميرون وجنوب إفريقيا في الـ كان
وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد| صور
حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالشروق غدا.. اعرف المواعيد
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات.. خطة حكومية لدعم السياحة
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
محافظات

محافظة الجيزة تزيل 5 حالات بناء مخالف بحي الهرم

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في رصد ومواجهة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نفذها حي الهرم عن إزالة 5 حالات بناء مخالف في المهد شملت إزالة مخالفات بشارع أحمد محمود المتفرع من شارع عمرو بن العاص، وشارع مسجد المغفرة بمنطقة المنشية، بالإضافة إلى شارع الحسيني بالقطاع الشمالي بحي الهرم حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمتسببين فيها.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها المكثفة لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها بكل حسم منذ بدايتها مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتنسيق مع الإدارات المعنية.

