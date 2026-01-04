محافظة الجيزة تزيل 5 حالات بناء مخالف بحي الهرم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في رصد ومواجهة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نفذها حي الهرم عن إزالة 5 حالات بناء مخالف في المهد شملت إزالة مخالفات بشارع أحمد محمود المتفرع من شارع عمرو بن العاص، وشارع مسجد المغفرة بمنطقة المنشية، بالإضافة إلى شارع الحسيني بالقطاع الشمالي بحي الهرم حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمتسببين فيها.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها المكثفة لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها بكل حسم منذ بدايتها مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتنسيق مع الإدارات المعنية.