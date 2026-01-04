«تعليم الجيزة» تفتتح منفذًا لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية | صور

شهدت محافظة الجيزة افتتاح منفذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية، بما يُترجِم رؤية الدولة في تحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وذلك في خطوة تعكس التوجه نحو ربط التعليم بالإنتاج، ودعم الاقتصاد التعليمي، وتعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم الفني.

وذلك تنفيذاً لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حضر الافتتاح كل من سعيد عطية – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد فايز – وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن – وكيل المديرية، وعبير حسين – مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، والمستشار بدوي علام – رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، ونشوى سمير – مدير التعليم الزراعي، وسعاد محمد – مدير إدارة العمرانية، وغادة – وكيل إدارة العمرانية، وسلوى إبراهيم – مدير التعليم الفني بإدارة العمرانية.

وخلال الافتتاح، أكد الأستاذ سعيد عطية أن هذا المنفذ يُجسّد نموذجًا عمليًا للتعليم المنتج، ويعكس ما يمتلكه طلاب المدارس الزراعية من مهارات حقيقية وقدرات تطبيقية، مشددًا على أن دعم التعليم الفني والزراعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وسوق العمل.

وأشار إلى أن منتجات المدارس الزراعية تتميز بالجودة العالية والانضباط في معايير الإنتاج، مؤكدًا أن مثل هذه المنافذ تسهم في تدريب الطلاب عمليًا على أسس الإنتاج والتسويق، وغرس ثقافة العمل والاعتماد على الذات. ودعم موارد المدارس وتحسين البيئة التعليمية، وتقديم منتج وطني بسعر مناسب وجودة مضمونة للمواطن.

وثمّن عطية، جهود قيادات التعليم الفني والزراعي، وإدارة العمرانية، والمعلمين القائمين على العملية التعليمية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا أكبر في هذه المنافذ، بما يعزز مكانة التعليم الفني كقاطرة حقيقية للتنمية الشاملة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية مديرية التربية والتعليم بالجيزة الهادفة إلى تحويل التعليم من مسار نظري إلى منظومة متكاملة قوامها الإتقان، والإنتاج، والابتكار، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.