الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
محافظات

«تعليم الجيزة» تفتتح منفذًا لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية | صور

منفذ لبيع منتجات المدارس
منفذ لبيع منتجات المدارس
أحمد زهران

شهدت محافظة الجيزة افتتاح منفذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية، بما يُترجِم رؤية الدولة في تحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وذلك في خطوة  تعكس التوجه نحو ربط التعليم بالإنتاج، ودعم الاقتصاد التعليمي، وتعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم الفني.

وذلك تنفيذاً لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حضر الافتتاح  كل من سعيد عطية – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد فايز – وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن – وكيل المديرية، وعبير حسين – مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، والمستشار بدوي علام – رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، ونشوى سمير – مدير التعليم الزراعي، وسعاد محمد – مدير إدارة العمرانية، وغادة – وكيل إدارة العمرانية، وسلوى إبراهيم – مدير التعليم الفني بإدارة العمرانية.

وخلال الافتتاح، أكد الأستاذ سعيد عطية أن هذا المنفذ يُجسّد نموذجًا عمليًا للتعليم المنتج، ويعكس ما يمتلكه طلاب المدارس الزراعية من مهارات حقيقية وقدرات تطبيقية، مشددًا على أن دعم التعليم الفني والزراعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وسوق العمل.

وأشار  إلى أن منتجات المدارس الزراعية تتميز بالجودة العالية والانضباط في معايير الإنتاج، مؤكدًا أن مثل هذه المنافذ تسهم في تدريب الطلاب عمليًا على أسس الإنتاج والتسويق، وغرس ثقافة العمل والاعتماد على الذات. ودعم موارد المدارس وتحسين البيئة التعليمية، وتقديم منتج وطني بسعر مناسب وجودة مضمونة للمواطن.

وثمّن عطية، جهود قيادات التعليم الفني والزراعي، وإدارة العمرانية، والمعلمين القائمين على العملية التعليمية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا أكبر في هذه المنافذ، بما يعزز مكانة التعليم الفني كقاطرة حقيقية للتنمية الشاملة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية مديرية التربية والتعليم بالجيزة الهادفة إلى تحويل التعليم من مسار نظري إلى منظومة متكاملة قوامها الإتقان، والإنتاج، والابتكار، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.

