رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بلجان جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام أعمال فتح اللجان باليوم الثانى لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بعدد 6 دوائر بنطاق المحافظة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة بالديوان العام . 
 


وخلال ترأسه لغرفة عمليات المحافظة صباح اليوم إطمأن محافظ الجيزة على إنتظام العمل بعدد ٤٩٧ لجنة بنطاق المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء استقبال الناخبين، وتوفير مختلف وسائل تنظيم عملية الدخول والخروج وإعداد أماكن الإنتظار تيسيراً على المواطنين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، إلى جانب تيسير تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع رؤساء الأجهزة والهيئات المعنية لضمان إنتظام الأعمال على أن يتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتكثيف التواجد الميداني بمحيط اللجان للتأكد من انتظام الحركة المرورية ومنع الإشغالات، ورفع التعديات، ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشدّد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتشار فرق الطوارئ وتوافر سيارات شفط المياه بمحيط كل لجنة استعدادًا لأي تحذيرات بشأن سقوط الأمطار، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسة للمحافظة المنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الغرف الفرعية بمقار الأجهزة والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أي حالات طوارئ.

كما أبلغ المهندس عادل النجار عن إتمام العمل باللجان ال ٤٩٧ بنطاق ٢٢٨ مقر إنتخابى بنطاق الدوائر ال ٦ على مستوى المحافظة وبدء إنتظام العمل بها خلال اللقاء الدورى لمتابعة الإنتخابات عبر الفيديو كونفرانس مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

شهد أعمال فتح اللجان كلٌّ من؛ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ومسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.

