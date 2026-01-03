محافظ الجيزة يكلف بإقامة نقطة ثابتة لشرطة المرافق لمنع أي تجاوزات للباعة الجائلين بشارع العريش

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإقامة نقطة ثابتة لشرطة المرافق بشارع العريش بحي الطالبية للتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو إشغالات تعيق حركة سير المركبات وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع ومنع الإشغالات نهائيًا مشدداً على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لحالة الشارع وإتخاذ الإجراءات اللازمة حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة لشارع العريش ومعاينة البدائل المتاحة لتسكين الباعة الجائلين الذين تم حصرهم بالشارع حيث أكد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



وأكد محافظ الجيزة انه جاري دراسة لمواقع البديلة للوقوف علي الانسب ليكون حل جذري للباعة الجائلين بشارع العريش موضحا انه سيتم مراعاة الالتزام الكامل بكافة اشتراطات الحماية المدنية ومعايير السلامة والأمان بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للباعة، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة المواطنين المترددين على الموقع.