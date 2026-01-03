قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتابع تطوير أنفاق الطريق الدائري بأحياء المنيرة الغربية وبولاق الدكرور والهرم وأبو النمرس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الأنفاق الكائنة أسفل الطريق الدائري وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

وتفقد المحافظ نفق مكاوي بنطاق حي المنيرة الغربية، حيث وجّه بالتنسيق مع مركز البحوث لإعداد دراسة فنية متكاملة لمعالجة أسباب وجود تسريبات مياه بالنفق، مع تكليف جهاز الشبكات بإجراء أعمال المسح الشامل لكافة المرافق بما يضمن سلامة البنية التحتية وعدم تعارضها مع أعمال التطوير الجارية.
كما شملت الجولة نفق مصرف الرشاح بنطاق حي بولاق الدكرور حيث كلف المحافظ بمنع الإشغالات والتعديات القائمة والتعامل معها بشكل فوري مع إدراج النفق ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.
وفي نفق وادي الملوك ببولاق الدكرور وجّه المحافظ برفع المخلفات وإزالة منشآت خشبية مخالفة وتحسين طبقة الطريق إلى جانب إعداد تصور شامل لتطوير النفق ورفع كفاءته الإنشائية والخدمية.
وتابع المحافظ أعمال التطوير بنفق روز اليوسف بحي الهرم، حيث شدد على تحسين كفاءة منظومة النظافة، وتنفيذ أعمال رصف أرضية النفق باستخدام بلاط الإنترلوك، إلى جانب دعم وتحسين كفاءة منظومة الإضاءة داخل النفق ومحيطه، بما يعزز من عوامل الأمان.
كما تفقد المحافظ نفق الترابيع بحي الهرم، ووجّه بترميم جزء من جسم النفق، وتمهيد الطريق المؤدي إليه، مع دعم النفق بكشافات إضاءة إضافية لتحسين مستوى الرؤية داخل النفق وعلى مداخله.
وامتدت الجولة لتشمل نفقي البطران وزغلول بمنطقة كفر الجبل نطاق مركز أبو النمرس، حيث كلف المحافظ برفع المخلفات والرتش ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال ورفع كفاءة الموقع بالكامل.
وأكد محافظ الجيزة المتابعة اليومية لنسب تنفيذ المخطط الشامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بنطاقيه الشمالي والجنوبي، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتطوير الطريق السطحي، وتحسين منظومة الإضاءة داخل وحول الأنفاق.
وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لإحكام السيطرة وتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة الأنفاق، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، مؤكدًا تطبيق المحاسبة الفورية حيال أي تقصير في التنفيذ.

