الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتابع فتح لجان إعادة إنتخابات مجلس النواب بـ٧ دوائر

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام أعمال فتح اللجان لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بعدد 7 دوائر بنطاق المحافظة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

وإطمأن محافظ الجيزة على إنتظام وصول القائمين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وبدء استقبال الناخبين، وتوفير مختلف وسائل تنظيم دخول وإنتظار الجمهور من المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، إلى جانب تيسير تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع رؤساء الأجهزة والهيئات المعنية لضمان إنتظام الأعمال على أن يتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتكثيف التواجد الميداني بمحيط اللجان للتأكد من انتظام الحركة المرورية ومنع أي إشغالات، ورفع التعديات، ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما أكّد محافظ الجيزة على أنه قد تم إنهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين وتجهيز المقار واللجان المنعقد بها الانتخابات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومنطقة الجيزة الأزهرية. 

وشدّد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتشار فرق الطوارئ وتوافر سيارات شفط المياه بمحيط كل لجنة استعدادًا لأي تحذيرات بشأن سقوط الأمطار، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسة للمحافظة المنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الغرف الفرعية بمقار الأجهزة والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أي حالات طوارئ.

وتشمل الدوائر الانتخابية المنعقدة بالمحافظة الدائرة الأولى بقسم الجيزة، والتي تضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين التي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، بالإضافة إلى الدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية. 
وتشمل الدوائر كذلك الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.

كما شهد المحافظ اللقاء الدورى لمتابعة الإنتخابات عبر الفيديو كونفرانس مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية، حيث أبلغ السكرتير العام للمحافظة عن تمام فتح جميع اللجان وإنتظام العمل بها.

شهد أعمال فتح اللجان كلٌّ من؛ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.

مجلس النواب محافظة الجيزة اخبار الجيزة

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
فيديو

