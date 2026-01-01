قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
محافظات

محافظ الجيزة يكرم المتميزين بإدارة الحملة بالديوان العام

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من النماذج المتميزة من العاملين بإدارة الحملة بالديوان العام والجهات التابعة للمحافظة وذلك لالتزامهم بصيانة المركبات وانتظام عملية تشغيل السيارات الحكومية وحرصهم على أداء العمل بكفاءة عالية.

وأكد محافظ الجيزة أن التكريم يأتي في إطار تحسين بيئة العمل، وحرص المحافظة على تشجيع العاملين بمختلف الإدارات والجهات التابعة لبذل أقصى ما لديهم من جهود لتطوير العمل ورفع مستوى الخدمات، بما يساهم في تخفيف الوقت المستغرق لأداء المهام والحد من إهدار المال العام.

وأوضح المحافظ أن التكريم يهدف إلى تعزيز ثقافة الإتقان والأمانة في العمل، وخلق بيئة تشجع على التميز، مشددًا على أن الالتزام والجودة في الأداء هما مفتاح التقدّم والنجاح . 

جاء اللقاء بحضور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس طارق هيبة، المشرف العام على الحملات بالمحافظة.

وشمل التكريم عددًا من المتميزين من مختلف الحملات، وهم: أحمد محمد السيد محمد، وأحمد رجب سعيد حسن، وأحمد صابر فهيم إسماعيل من حملة الديوان العام للمحافظة، ورمضان حنفي محمود من حملة مركز ومدينة الصف، ومحمد شعبان جاب الله طلبة من حملة مركز ومدينة أطفيح، وأمل عبدالفتاح علي محمد من حملة مركز ومدينة العياط، وعادل أمين كيلاني من حملة مركز ومدينة الواحات البحرية، وعبد المنعم سامي عبد المنعم من حملة حي شمال الجيزة، وأحمد عواد إبراهيم من حملة حي الطالبية، وباهر محمد الشاعر من حملة حي العمرانية.

وقد سلّم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير موجها بصرف مكافأة نظير جهودهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ خالد الجندي

كيف نستقبل هذا العام الجديد؟.. خالد الجندي يوضح معنى الضيافة مع عام 2026

الشيخ خالد الجندي

«السلام على أصحاب القلوب الطيبة».. رسالة الشيخ خالد الجندي مع بداية عام 2026

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

