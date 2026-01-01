محافظ الجيزة يكرم المتميزين بإدارة الحملة بالديوان العام

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من النماذج المتميزة من العاملين بإدارة الحملة بالديوان العام والجهات التابعة للمحافظة وذلك لالتزامهم بصيانة المركبات وانتظام عملية تشغيل السيارات الحكومية وحرصهم على أداء العمل بكفاءة عالية.

وأكد محافظ الجيزة أن التكريم يأتي في إطار تحسين بيئة العمل، وحرص المحافظة على تشجيع العاملين بمختلف الإدارات والجهات التابعة لبذل أقصى ما لديهم من جهود لتطوير العمل ورفع مستوى الخدمات، بما يساهم في تخفيف الوقت المستغرق لأداء المهام والحد من إهدار المال العام.

وأوضح المحافظ أن التكريم يهدف إلى تعزيز ثقافة الإتقان والأمانة في العمل، وخلق بيئة تشجع على التميز، مشددًا على أن الالتزام والجودة في الأداء هما مفتاح التقدّم والنجاح .

جاء اللقاء بحضور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس طارق هيبة، المشرف العام على الحملات بالمحافظة.

وشمل التكريم عددًا من المتميزين من مختلف الحملات، وهم: أحمد محمد السيد محمد، وأحمد رجب سعيد حسن، وأحمد صابر فهيم إسماعيل من حملة الديوان العام للمحافظة، ورمضان حنفي محمود من حملة مركز ومدينة الصف، ومحمد شعبان جاب الله طلبة من حملة مركز ومدينة أطفيح، وأمل عبدالفتاح علي محمد من حملة مركز ومدينة العياط، وعادل أمين كيلاني من حملة مركز ومدينة الواحات البحرية، وعبد المنعم سامي عبد المنعم من حملة حي شمال الجيزة، وأحمد عواد إبراهيم من حملة حي الطالبية، وباهر محمد الشاعر من حملة حي العمرانية.

وقد سلّم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير موجها بصرف مكافأة نظير جهودهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.