فى أسوان.. تنفيذ حملات مكثفة لرفع 22 طن من المخلفات والقمامة بمنطقة المحمودية..صور

تتواصل الحملات الصباحية والمسائية لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة بدأنا تنفيذ خطة ممنهجة للمنظومة الجديدة ، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ، والتفريغ للحاويات والصناديق من القمامة .

منظومة النظافة

وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس حيث تم رفع 22 طن من القمامة من الشوارع والمتخللات بمنطقة المحمودية خلال الفترة الصباحية والمسائية .

وتم عقب ذلك تنفيذ أعمال رش المياه لإيجاد متنفس حيوى وجمالى متميز للمواطنين المقمين بهذه المناطق .

وأكد بأن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق حالة من الإستحسان والإشادة والشكر لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة لما لمسوة من الجدية فى تنفيذ أعمال النظافة .

وأشار أحمد حلفاوى بأنه فى نفس الوقت سيتم الإستمرار على نفس النهج وفقاً لتكليفات المحافظ المهندس عمرو لاشين لتغطية كافة المناطق والأحياء السكنية بهذه الجهود من النظافة العامة ، مع إستمرارية المتابعة من جانب العاملين بالمنظومة للوصول إلى الهدف الآسمى الذى نسعى له لتوفير بيئة نظيفة بلمسات جمالية للمواطن الأسوانى .