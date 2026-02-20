قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات إنقضاء الدعاوى الجنائية طبقا للقانون
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. تنفيذ حملات مكثفة لرفع 22 طن من المخلفات والقمامة بمنطقة المحمودية..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تتواصل الحملات الصباحية والمسائية لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة بدأنا تنفيذ خطة ممنهجة للمنظومة الجديدة ، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ، والتفريغ للحاويات والصناديق من القمامة .

منظومة النظافة 

وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس حيث تم رفع 22 طن من القمامة من الشوارع والمتخللات بمنطقة المحمودية خلال الفترة الصباحية والمسائية .

وتم عقب ذلك تنفيذ أعمال رش المياه لإيجاد متنفس حيوى وجمالى متميز للمواطنين المقمين بهذه المناطق .

وأكد بأن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق حالة من الإستحسان والإشادة والشكر لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة لما لمسوة من الجدية فى تنفيذ أعمال النظافة .

وأشار أحمد حلفاوى بأنه فى نفس الوقت سيتم الإستمرار على نفس النهج وفقاً لتكليفات المحافظ المهندس عمرو لاشين لتغطية كافة المناطق والأحياء السكنية بهذه الجهود من النظافة العامة ، مع إستمرارية المتابعة من جانب العاملين بالمنظومة للوصول إلى الهدف الآسمى الذى نسعى له لتوفير بيئة نظيفة بلمسات جمالية للمواطن الأسوانى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

الجوهري

في ذكرى ميلاده ..الجوهري أسطورة الكرة المصرية والإفريقية

خوسيه ريبيرو

موقف الأهلي في أزمتي تجديد العقود وريبيرو

حسام حسن

خطة العميد لإعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم

بالصور

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد