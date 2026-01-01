الارتقاء بمنظومة النظافة.. أبرز تكليفات محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن توجيهاته تأتي في ضوء حرص الجهاز التنفيذي على دعم تنفيذ المشروعات القومية دون معوقات، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدًا قائلًا:

"نعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فهدفنا الأساسي هو راحة المواطن وتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات."

وجاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد على أن راحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية للحد من وجود اي بؤر تجمعات مخلفات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة، مع تدعيم تلك المواقع بصناديق قمامة مناسبة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

كما وجه رؤساء المراكز بضرورة تخصيص أماكن بعيدة عن المناطق السكنية تصلح لإقامة محطات مناولة صغيرة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة .

كما شدد المحافظ على التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم والعمل علي حلها مع إبراز اللائحة الخاصة بكل حي للمواطنيين .