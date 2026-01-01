قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
تحقيقات وملفات

الارتقاء بمنظومة النظافة.. أبرز تكليفات محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن توجيهاته تأتي في ضوء حرص الجهاز التنفيذي على دعم تنفيذ المشروعات القومية دون معوقات، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدًا قائلًا:
"نعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فهدفنا الأساسي هو راحة المواطن وتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات."

وجاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد على أن راحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية للحد من وجود اي بؤر تجمعات مخلفات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة، مع تدعيم تلك المواقع بصناديق قمامة مناسبة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

كما وجه رؤساء المراكز بضرورة تخصيص أماكن بعيدة عن المناطق السكنية تصلح لإقامة محطات مناولة صغيرة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة .

كما شدد المحافظ على التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم والعمل علي حلها مع إبراز اللائحة الخاصة بكل حي للمواطنيين .

