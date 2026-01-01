محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاستعداد الكامل لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بكافة أشكالها والتي تشمل (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية)، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أهمية التزام جميع الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الـ28 مع استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة حفاظًا على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.



وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تتم الإزالة بصورة كلية حتى مستوى سطح الأرض وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية مع تكثيف أعمال الرصد المبكر لكافة أنواع التعديات والمخالفات الحديثة، وإزالتها في المهد.



كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ الموجة، إلى جانب الدفع بملفات التقنين والتصالح، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وخلال استعراض ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز، قائلًا: «كل رئيس حي أو مركز مسؤول مسؤولية كاملة عن نطاق عمله»، مؤكدًا ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.



وأشار المحافظ إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة شهد خطوات متقدمة خلال العام الماضي، حيث كانت نسبة الإنجاز لا تتخطى 28%، وتمكنت المحافظة من تحقيق نسب إنجاز متقدمة تجاوزت 80%، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها وتعظيم الاستفادة من أصولها.