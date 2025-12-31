محافظة الجيزة ترفع 400 طن مخلفات بحرم الطريق الدائري بالعجوزة

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود تحسين كفاءة النظافة ورفع كفاءة عدد من أنفاق الطريق الدائري، والتي شملت تنفيذ أعمال التجريد ورفع المخلفات.

وتضمنت المتابعة كلا من نفق المعتمدية بحي بولاق الدكرور ونفق المكرونة بحي العمرانية، ونفق المعهد الديني ونفق السادات بقطاع الوراق، ونفق إبراهيم بالمنيرة الغربية، ونفق عثمان محرم بحي الطالبية.

في سياق متصل، تم تنفيذ حملة ليلية مكثفة أسفرت عن رفع نحو 400 طن من المخلفات والرتش من حرم الطريق الدائري بنطاق حي العجوزة، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة، ومنع تراكم المخلفات بالمحاور الحيوية.

وشدد محافظ الجيزة على المتابعة اليومية لأعمال رفع كفاءة الأنفاق والتنسيق المستمر بين هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والجهات المعنية.