لتحقيق استجابات سريعة.. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين، لبحث الشكاوي المقدمة من قاطني أحياء جنوب الجيزة والهرم وإمبابة والطالبية إلى جانب شكاوى تتعلق بملفات التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.



وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بحي جنوب الجيزة يتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار كائن بحارة سالم عبد الواحد بما يمثل خطرًا على سلامة السكان حيث يقطن بعقار مجاور له .

ووجّه المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بضرورة إحضار تقرير استشاري هندسي يتضمن آلية تنفيذ قرار الإزالة الصادر دون التأثير على العقارات المجاورة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي حي الهرم بحث المحافظ شكوى سكان أحد العقارات بمنطقة المريوطية لتضررهم من قيام عقار تحت الإنشاء بغلق جميع المنافذ والواجهة الخلفية لعقارهم.

وكلف المحافظ حي الهرم بإيقاف الأعمال بالترخيص الصادر للعقار المخالف لحين عرض الموضوع على جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان للإفادة بالرأي الهندسي والتأكد من مطابقة التراخيص للاشتراطات البنائية للمنطقة طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مشددًا على الالتزام بقيود الارتفاع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مقدمة من سكان منطقة كفر الجبل بحي الهرم لتضررهم من وجود تجمعات قمامة خلف العمارات بالمنطقة .

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل باصطحاب الشاكي لمعاينة الموقع على الطبيعة مع تكثيف حملات النظافة الدورية وعدم السماح بتراكم المخلفات مرة أخرى إلى جانب تقليم وتهذيب الأشجار بالمنطقة.

وفي حي إمبابة استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين بشارع حافظ إبراهيم بأرض الجمعية، لتضرره من قيام قاطني الدور الأرضي بذات العقار بإجراء تعديلات داخلية وهدم حوائط بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ رئيس حي إمبابة بالمعاينة الفورية على الطبيعة وإلزام المخالف بإعادة الشيء لأصله مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الترميم الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين في منطقة ترعة السواحل بحي إمبابة، بشأن قيام إحدى الجمعيات الأهلية بإلغاء الأنشطة والخدمات المجتمعية وبيع محتوياتها بالمخالفة للقانون، واستغلال الدورين الأول والثاني كـ«سنتر تعليمي» دون ترخيص.

واستمع المحافظ إلى عرض من رئيس حي إمبابة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها والتي شملت غلق وتشميع الجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون.

وحرص المحافظ خلال اللقاء على التواصل هاتفيًا مع رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، للتوجيه بنزول لجنة مختصة لقطع مرفق الكهرباء عن الجمعية محل الشكوى لمنع الانتفاع بالمخالفات.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وحضر اللقاء:

محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي.