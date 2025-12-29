محافظة الجيزة تبحث استعدادات تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

ترأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعًا لبحث استعدادات وتجهيزات تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالاستعداد الكامل لبدء تنفيذ الموجة الجديدة (28) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ووفقًا للقانون.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف التعديات المستهدفة بالإزالة وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المقررة والتعاون مع جهات الولاية وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

كما أكد السكرتير العام أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والنزول الميداني خلال الفترات المسائية والليلية للمتابعة، ومنع تكرار أعمال التعدي مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.