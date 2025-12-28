من مركز السيطرة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني لجولة الإعادة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال غلق اللجان الانتخابية بنطاق دائرة إمبابة والمنيرة الغربية في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المقار الانتخابية، وإعادة الحالة العامة للشوارع إلى صورتها الحضارية عقب انتهاء العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام وعدم عودة أي إشغالات.

وأكد المهندس عادل النجار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بدورها الكامل خلال العملية الانتخابية حتى الانتهاء من غلق جميع اللجان، مشيدًا بتعاون الجهات المعنية وما بذلته من جهود أسهمت في خروج الانتخابات بصورة منظمة وحضارية.

ووجه بسرعة استعادة المظهر العام للشوارع ومحيط المقار الانتخابية، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون واحترام حق المواطن في ممارسة واجبه الدستوري.