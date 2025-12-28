قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
محافظات

من مركز السيطرة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني لجولة الإعادة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال غلق اللجان الانتخابية بنطاق دائرة إمبابة والمنيرة الغربية في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المقار الانتخابية، وإعادة الحالة العامة للشوارع إلى صورتها الحضارية عقب انتهاء العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام وعدم عودة أي إشغالات.

وأكد المهندس عادل النجار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بدورها الكامل خلال العملية الانتخابية حتى الانتهاء من غلق جميع اللجان، مشيدًا بتعاون الجهات المعنية وما بذلته من جهود أسهمت في خروج الانتخابات بصورة منظمة وحضارية.

ووجه بسرعة استعادة المظهر العام للشوارع ومحيط المقار الانتخابية، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون واحترام حق المواطن في ممارسة واجبه الدستوري.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

