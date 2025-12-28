قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يشارك في اجتماع مجلس جامعة القاهرة لمناقشة الملفات التعليمية والتنموية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة والذي عُقد بقاعة أحمد لطفي السيد برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، أشاد مجلس جامعة القاهرة بالجهود التي تبذلها محافظة الجيزة في تلبية احتياجات المواطنين، والدور المحوري الذي قامت به المحافظة في استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية على مستوى العالم.

ومن جانبه ثمّن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدعم العلمي والاستشاري الذي تقدمه جامعة القاهرة للمحافظة وسرعة استجابتها لاحتياجاتها من خلال خبراتها المتخصصة ومراكزها البحثية معربًا عن اعتزازه بحضور اجتماع مجلس الجامعة ومؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات التنفيذية والعلمية لخدمة المواطن.

واستعرض محافظ الجيزة جهود المحافظة في تلبية احتياجات قاطنيها والبالغ عددهم نحو 10 ملايين مواطن، فضلًا عن استقبال المحافظة الوافدين من المحافظات الأخرى للاستفادة من مختلف الخدمات مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة.

وناقش الاجتماع تعزيز أوجه التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث قدّم رئيس الجامعة لمحافظ الجيزة الدليل الاسترشادي للهوية البصرية لمحافظة الجيزة، والذي جرى إعداده ليكون إطارًا متكاملًا يعكس الخصوصية الحضارية والتاريخية للمحافظة، ويسهم في توحيد الصورة الذهنية والرسالة البصرية لها في مختلف الفعاليات والمشروعات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن محافظة الجيزة تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتواجه بعض التحديات المرتبطة بارتفاع نسب الأمية في عدد من القرى والمناطق مشيرًا إلى أن مواجهة هذا الملف تمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة للتنمية البشرية لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن التعاون مع جامعة القاهرة يُعد خطوة محورية في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية، من خلال توظيف الطاقات الطلابية والخبرات الأكاديمية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أكد محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة القاهرة، يتضمن تفعيل مشاركة الطلاب في محو أمية فردين، فضلًا عن الانخراط في مختلف أنشطة المحافظة ولاسيما في ملفات التوعية السلوكية والمجتمعية وتعزيز الانتماء الوطني ودعم المبادرات التنموية ذات البعد الخدمي والإنساني بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن بروتوكول التعاون المقرر توقيعه يستند إلى لائحة «ساعات المشاركة المجتمعية» التي أقرّها مجلس جامعة القاهرة والتي تُلزم الطالب بأداء 40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته، في مجالات خدمية وتنموية متنوعة أو ما يعادلها من محو أمية عدد من الأفراد بما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي وإعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع.

موضحًا أنه تم الاتفاق على مشاركة الطلاب المقيمين بمدينة الطلبة والبالغ عددهم نحو 6 آلاف طالب بالتعاون مع محافظة الجيزة في محو أمية مواطني القرى والمراكز لكل طالب، بما يعكس الدور المجتمعي الفاعل للجامعة وطلابها.
وأكد المهندس عادل النجار أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية ويعزز من دور الشباب في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الجيزة.

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
