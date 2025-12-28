قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
محافظات

محافظ الجيزة يوجّه بتعزيز آليات حماية الطفل وتوفير الدعم الكامل لوحدات الحماية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة لمتابعة آخر مستجدات عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، بما يضمن بناء طفل سويّ صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وقد حضر الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وهند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتورة إيمان السبكي مشرف وحدة حماية الطفل ووحدات تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.

وفي بداية الاجتماع أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحماية الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم في شتى الجوانب الحياتية سواء الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية، موجهًا بتكثيف عقد اللقاءات التوعوية الخاصة بحماية الطفل بالتنسيق بين وحدة حماية الطفولة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية وبحث الحالات الاجتماعية والنفسية للأطفال بما يسهم في بناء طفل سويّ صحيًا ونفسيًا.

وأشار المحافظ إلى جهود المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لحماية الأطفال المعرضين للخطر والتصدي للممارسات السلبية التي قد تقوم بها بعض الأسر مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والتسول وغيرها من الظواهر التي تهدد مستقبل أطفالنا.

وخلال الاجتماع استعرض مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة آليات عمل اللجنة العامة واللجان الفرعية بالمراكز، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وإجمالي عدد البلاغات التي تلقتها لجان الحماية خلال عام 2025 ودرجة استجابة مديريات الخدمات وأعضاء لجان الحماية وكافة الجهات المعنية لتلك البلاغات.

كما استمع المحافظ إلى مديري الوحدات الفرعية لمناقشة التحديات والمتطلبات التي تواجه عمل وحدات حماية الطفولة وسبل التغلب عليها.

 ووجّه بتلبية كافة المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان ومنها صرف حافز الإثابة بانتظام والبدلات اللازمة، وتوفير وسائل انتقال مناسبة.

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيزات المقر المخطط إنشاؤه للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض محافظة الجيزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حماية الطفل، وأن دورها الحيوي لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه في التصدي لكافة أشكال الإساءة والعنف ضد الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه الوحدات تعمل على رصد الحالات المعرضة للخطر والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يضمن الحفاظ على كرامة الطفل وسلامته.

وأضافت أن تفعيل فروع المجلس بالمحافظات سيكون له دور محوري في الوقاية من المخاطر التي تهدد الأطفال، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، والتدخل المبكر لحل المشكلات، وتوفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، والتوسع في تطبيق آليات الحماية على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات إلى كل طفل.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن تزايد عدد البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل (16000) يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ، والدور الحيوي الذي يقوم به الخط في سرعة التدخل وحماية الأطفال.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة على اهتمامه بقضايا الطفولة، وتخصيص مقر لفرع المجلس بالمحافظة، وحرصه على وضع قضايا الطفولة ضمن أولويات العمل، مثمنة الجهود التي يبذلها أعضاء وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظة.

شودعت إلى ضرورة نشر المواد التوعوية التي يعدها المجلس عبر مختلف المنصات لضمان وصولها إلى جميع الفئات، مع التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الإبلاغ، مؤكدة استمرار المجلس في دعم وحدات حماية الطفولة وتعزيز التعاون مع كافة الشركاء، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويوفر بيئة آمنة لجميع الأطفال على أرض مصر.

حماية الطفولة حماية الطفل محافظة الجيزة

