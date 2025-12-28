قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب من داخل مركز السيطرة للطوارئ

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية باستمرار المتابعة والتواجد الميداني على مدار اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة وذلك حفاظًا على المستوى الحضاري الذي ظهرت به اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول أمس السبت.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمنعقدة داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام . 
وأكد المحافظ التزام جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان توفير مناخ ملائم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات . 
وأشاد المحافظ بحُسن انضباط اللجان والتنظيم الذي شهدته الدائرة الثامنة خلال اليوم الأول مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور بمحيط اللجان ونشر فرق العمل للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو إشغالات أو تعديات مع رفع المخلفات أولًا بأول تيسيرًا على الناخبين المترددين على اللجان.
وعقب اكتمال أعمال فتح اللجان، عقد المحافظ اجتماعًا عبر (فيديو كونفرانس) مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للاطمئنان على بدء العمل بجميع اللجان بنطاق أحياء إمبابة والمنيرة الغربية، وانتظام استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
شهد أعمال فتح اللجان رفقة المحافظ: محمد نور السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

