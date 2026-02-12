قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصر تواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لمتابعة تدفق المساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن زيارة الوفدين الفنلندي والسويدي تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية المتوازية مع المسارين السياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن الوفد الفنلندي والسويدي زار المعبر برفقة محافظ شمال سيناء، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع المسؤولين الدوليين للتعرف على آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن المشهد على الأرض يبرز اصطفاف مئات، بل آلاف الشاحنات في محيط معبر رفح وحتى مدينة العريش، موضحًا أن محافظ شمال سيناء قدم للوفود صورة كاملة عن جاهزية المعبر لاستقبال 600 إلى 1000 شاحنة يوميًا، كما أطلعهم على الجانب الآخر عند معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى التعطيلات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي تحد من عدد الشاحنات الداخلة خلافًا لما نصت عليه اتفاقية غزة للسلام.

وأشار المطعني إلى دور مصر في التنسيق والتوقيتات المتعلقة بفتح المعابر، بما في ذلك إرسال المساعدات عبر الطائرات العسكرية المصرية، حيث جرى تنفيذ أكثر من 8 رحلات جوية أرسلت خلالها مئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة.

وأكد أن الوفود ناقشت أيضًا أن الحرب المتكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، سواء لأسباب معلنة أو غير مبررة، لها أبعاد بشرية ويمكن حلها، مشيرًا إلى أهمية العمل نحو تحقيق حل الدولتين كإطار مستقبلي لإنهاء النزاع.

