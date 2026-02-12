قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
ديني

حكم غسل الأسنان بالماء والمعجون في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

غسل الأسنان بالماء والمعجون فى نهار رمضان
غسل الأسنان بالماء والمعجون فى نهار رمضان
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس والخطرات الشيطانية.

هل تذوق الطعام في نهار رمضان يفسد الصوم ؟

أفاد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه من الأفضل ألا تشرع المرأة في تذوق الطعام خلال ساعات الصيام، مشيراً إلى إمكانية الاعتماد على حاسة الشم في الطهي كما كان متبعاً لدى الأمهات قديماً.

وأوضح أمين الفتوى، خلال بث مباشر، أنه في حال استدعت الضرورة التذوق؛ فيمكن وضع قدر ضئيل من الطعام على طرف اللسان مع الحذر التام من بلع أي شيء منه، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يؤثر على صحة الصوم.

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول رفض إحدى الأمهات تذوق الطعام خشية إفساد الصيام، موضحاً أن تذوق الطعام لا يبطل الصوم؛ ما دام لم يصل منه شيء إلى الجوف.

واستشهد في فتواه بقول سيدنا ابن عباس- رضي الله عنهما-: "لا بأس بتذوق الخل أو شيء من ذلك ما لم يدخل إلى الحلق".

هل تأخير الغسل من الجنابة في رمضان يفسد الصيام؟

بيّن الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى ما بعد طلوع الفجر جائز ولا يفسد الصيام، موضحًا أن الطهارة من الجنابة ليست شرطًا لصحة الصوم، وإنما هي شرط لصحة الصلاة، لذلك يجب على المسلم المبادرة بالاغتسال لأداء صلاة الفجر في وقتها وسائر الصلوات.

وأضاف أن من اغتسل من الجنابة؛ يكفيه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدثين، فيجوز له أن يصلي مباشرة بعده دون وضوء مستقل.

واستدل بما ورد في صحيح البخاري (1926) وصحيح مسلم (1109) عن السيدة عائشة وأم سلمة- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، مما يدل على صحة صوم من أصبح جنبًا.

وأوضح أن الجماع كان في بداية الإسلام محرمًا على الصائم بعد النوم ليلًا، ثم أذن الله به إلى طلوع الفجر، فاستقر الحكم على أن من جامع قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعده فصومه صحيح، أما من جامع بعد طلوع الفجر في نهار رمضان فقد بطل صومه.

الصيام رمضان نهار رمضان معجون الأسنان غسل الاسنان فى نهار رمضان تذوق الطعام في نهار رمضان تأخير الغسل من الجنابة في رمضان

