محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة الثانية من مهرجان The Best – عقار مصر 2025 بالمتحف المصري الكبير

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حفل انطلاق النسخة الثانية من مهرجان The Best – عقار مصر 2025 وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وبحضور عدد من القيادات الحكومية بقطاعي العقار والمرافق والخدمات إلى جانب نخبة من رواد التطوير العقاري في مصر خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء بالمتحف المصري الكبير.

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن خالص شكره وسعادته بدعوته للمشاركة في هذا الحدث مثنيًا على اختيار المتحف المصري الكبير موقعًا لانطلاق المهرجان باعتباره أحد أبرز أيقونات الإنجاز الحضاري والعمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع العقار يُعد قاطرةً رئيسية للتنمية في الاقتصاد المصري مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبالتعاون الوثيق مع المطورين العقاريين تشكل جناحي هذا القطاع الحيوي لما يتمتعان به من كفاءة وخبرة تسهمان في تحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الدولة في هذا المجال المهم.

وأكد محافظ الجيزة دعم المحافظة وكافة أجهزتها التنفيذية لقطاع العقار ورواده وحرصه الدائم على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات الهادفة إلى دفع صناعة العقار وتطوير آلياتها بما يتماشى مع رؤية الدولة والخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق حياة كريمة لمختلف شرائح المواطنين.

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول عبقرية صناعة العقار المصري ودور صُنّاعه في دعم مسيرة التنمية، ثم كلمات كبار الحضور، تلاها فقرة لتكريم القيادات وأبرز الرواد العاملين في قطاع العقار.

وفي ختام الحفل تلقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة تكريمًا تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية في تطوير وتحسين مستوى الخدمات بمحافظة الجيزة، ولا سيما ما يتعلق بأعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير والطرق والمسارات المؤدية إليه، حيث تسلّم سيادته درع المهرجان من اللجنة المنظمة.