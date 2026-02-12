قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتوج بطلا للمرة الثانية علي حساب مسار بدوري الناشئات 2009

مباراة الأهلي ومسار بدوري الناشئات
مباراة الأهلي ومسار بدوري الناشئات
القسم الرياضي

توج فريق الأهلي للناشئات بقيادة إكرامي فرج بطلا لدوري الناشئات مواليد 2009 للنسخة الثانية على التوالي.

وتغلب فريق الناشئات بالنادي الأهلي على نظيره فريق مسار بعدما حول تأخره بهدف للتقدم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في ختام المرحلة الثانية والنهائية من بطولة الجمهورية.

وانطلقت المباراة بين الأهلي ومسار على ملعب سيتي كلوب بمحافظة القليوبية.

ةاحتاج النادي الأهلي للناشئات نقطة واحدة فقط عن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بسبعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، فيما تغلب مسار على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية.


وتصدر الأهلي مجموعته في المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية، مُحققًا العلامة الكاملة برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، وعلى سينزو 5-0، وعلى السكة الحديد 8-0، وعلى المقاولون العرب 3-0، وعلى بيراميدز 4-1، وعلى رع 8-0، مسجلًا 63 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا.



ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

