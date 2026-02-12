الأهلي يتوج بطلا للمرة الثانية علي حساب مسار بدوري الناشئات 2009

توج فريق الأهلي للناشئات بقيادة إكرامي فرج بطلا لدوري الناشئات مواليد 2009 للنسخة الثانية على التوالي.

وتغلب فريق الناشئات بالنادي الأهلي على نظيره فريق مسار بعدما حول تأخره بهدف للتقدم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في ختام المرحلة الثانية والنهائية من بطولة الجمهورية.



وانطلقت المباراة بين الأهلي ومسار على ملعب سيتي كلوب بمحافظة القليوبية.

ةاحتاج النادي الأهلي للناشئات نقطة واحدة فقط عن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بسبعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، فيما تغلب مسار على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية.





وتصدر الأهلي مجموعته في المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية، مُحققًا العلامة الكاملة برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، وعلى سينزو 5-0، وعلى السكة الحديد 8-0، وعلى المقاولون العرب 3-0، وعلى بيراميدز 4-1، وعلى رع 8-0، مسجلًا 63 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا.





ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.