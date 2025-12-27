قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع فتح لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بإمبابة والمنيرة

عادل النجار محافظ الجيزة
عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب وذلك بالدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية" وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن اللجان بدأت في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى لفتح أبوابها داخل 24 مركزًا انتخابيًا و٦٢ لجنة فرعية بإجمالي ٥٣٣ ألفًا و٩٠٧ ناخبين بالدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية".

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام العملية الانتخابية وتقديم مختلف سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين. 


وشدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.
وأكد المهندس عادل النجار التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمشاركة الديمقراطية.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة مجلس النواب

