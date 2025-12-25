السكرتير العام لمحافظة الجيزة يتابع التجهيزات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة

تابع محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة من داخل مركز السيطرة التجهيزات لاستقبال الانتخابات والوقوف علي تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية .

وذلك في ضوء تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للجهاز التنفيذي بالاستعداد التام لكافة اجهزة المحافظة لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة والمقرر لها يومي 27 ، 28 ديسمبر الجاري والتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية .

ووجه السكرتير العام بالمراجعة الدورية لكفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي تعمل كلجان، ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وصلاحية دورات المياه وتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل المقار وفي محيطها، ورفع الإشغالات وتهيئة الشوارع المؤدية للجان لضمان حركة آمنة ومنظمة للناخبين.

كما شدد السكرتير العام على المتابعة اليومية تنفيذاً لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار وتحسين الإضاءة العامة في المحيط الخارجي للجان.