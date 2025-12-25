محافظ الجيزة يتابع مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الشارع .

شدد المحافظ علي ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير أعمال التنفيذ مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين حي الطالبية وجهات المرافق وجهاز التعمير والشركة المنفذة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة دون التأثير على حركة المواطنين اليومية .

تابع الأعمال حامد سلامه رئيس حي الطالبية.