كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لمتابعة سير العمل بالمستشفى وانتظام استقبال المواطنين وتلقيهم الخدمات الطبية بمختلف الأقسام.

وخلال الزيارة أكد محافظ الجيزة الأهمية الكبيرة التي من المقرر أن يضيفها القسم الجديد للخدمات المقدمة بالمستشفى وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين.


وأشار المحافظ إلى أن القسم يضيف عدد 13 سرير رعاية مخ وأعصاب مزودة بعدد 7 أجهزة تنفس صناعي بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية بالمستشفى إلى 42 سرير رعاية.


كما تابع المحافظ انتظام العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تم افتتاحها حديثًا حيث استمع إلى شرح من مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة حول الخدمات التي تقدمها الوحدة مشيرًا إلى أنها أضافت خدمات الفحص والتشخيص لأمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والقولوني، إلى جانب خدمات فحص أمراض القنوات المرارية ضمن منظومة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.


ووجّه محافظ الجيزة مدير المديرية بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الأقسام الجديدة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة مكوناتها مع الاهتمام بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الدوري للكوادر العاملة بها بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات.


ورافق المحافظ خلال الزيارة وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ومحمد عبد الراضي، رئيس حي الوراق.

