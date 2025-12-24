قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية للواحات البحرية

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية المتوجهة إلى مركز ومدينة الواحات البحرية والتي ستقدم خدماتها للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، تشمل: الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والعظام، والأسنان، والجلدية، والجراحة العامة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة والمقرر تقديم خدماتها يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 ديسمبر، ستقوم بالكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا لجميع المترددين، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية الصغرى بموقع القافلة للحالات التي تستدعي ذلك . 


وأكد المحافظ أن إطلاق القافلة يأتي بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار حرص محافظة الجيزة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمختلف قطاعات المحافظة، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية، وتمكين أهالي الواحات البحرية من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لكافة الحالات والمستويات الاجتماعية.
وأضاف محافظ الجيزة أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في المناطق البعيدة، مشددًا على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات الصحية المجانية لضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية.


وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ بالتنسيق مع الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وصبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من خدمات القافلة خلال فترة انعقادها مع تكثيف الإعلان عن فعالياتها لتعريف أهالي المدينة بالخدمات المقدمة.

