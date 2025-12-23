قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالة المصابين جراء حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع أنقاض العقار المنهار ومعاينة جهود فرق الإنقاذ والحماية المدنية في محاولات البحث وانتشال المصابين حيث تُجرى الأعمال باستخدام المعدات اليدوية، نظرًا لضيق موقع الحادث وعدم إمكانية دخول معدات ثقيلة وذلك حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ والمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تداعيات الحادث وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان سرعة إنجاز أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث.

وكلف المحافظ بتمركز عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الوسائل الطبية بمحيط موقع الحادث لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وسرعة نقل أي مصابين يتم انتشالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما وجّه المحافظ المواطنين المتواجدين بمحيط موقع الحادث بضرورة عدم التكدس لتسهيل عمل فرق الحماية المدنية والإسعاف وحي امبابة وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل مؤكدًا أن سلامة الأهالي تأتي في مقدمة الأولويات.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار المتابعة الميدانية للموقف أولًا بأول على أن يتم تحديث البيانات فور ورود أي مستجدات تتعلق بأعمال الإنقاذ أو الحالة الصحية للمصابين.

محافظ الجيزة مستشفى إمبابة العام حادث انهيار عقار سكني عقار سكني منطقة إمبابة القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

وفاءً بالوعد .. محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية شاملة بقرية الإسراف بكفر الشيخ

محكمة جنايات

إحالة أوراق المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالبحيرة للمفتي

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد