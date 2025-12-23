باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالة المصابين جراء حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع أنقاض العقار المنهار ومعاينة جهود فرق الإنقاذ والحماية المدنية في محاولات البحث وانتشال المصابين حيث تُجرى الأعمال باستخدام المعدات اليدوية، نظرًا لضيق موقع الحادث وعدم إمكانية دخول معدات ثقيلة وذلك حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ والمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تداعيات الحادث وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان سرعة إنجاز أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث.

وكلف المحافظ بتمركز عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الوسائل الطبية بمحيط موقع الحادث لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وسرعة نقل أي مصابين يتم انتشالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما وجّه المحافظ المواطنين المتواجدين بمحيط موقع الحادث بضرورة عدم التكدس لتسهيل عمل فرق الحماية المدنية والإسعاف وحي امبابة وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل مؤكدًا أن سلامة الأهالي تأتي في مقدمة الأولويات.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار المتابعة الميدانية للموقف أولًا بأول على أن يتم تحديث البيانات فور ورود أي مستجدات تتعلق بأعمال الإنقاذ أو الحالة الصحية للمصابين.