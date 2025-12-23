قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد عقار إمبابة المنهار ويوجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقارات المجاورة

عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
أحمد زهران

تفقد منذ قليل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقار  امبابة المنهار، وتابع الجهود المبذولة في الوصول للمصابين ورفع انقاض المنزل المنهار.

ووجه محافظ الجيزة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقارات المجاورة

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بحدوث انهيار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، حيث جرى نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى إمبابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما يجري رفع أنقاض العقار المنهار حتي الان والبحث عن أي مصابين محتملين وانتشالهم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه فور تلقي البلاغ بالواقعة انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور يرافقها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وحي إمبابة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقارات المجاورة بالكامل واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقارات المحيطة بموقع الحادث.

كما قامت فرق الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقارات بموقع الحادث، لحين الانتهاء من انتشال جميع المصابين وتأمين المكان.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية الشؤون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.

محافظ الجيزة عقار امبابة المنهار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

