محافظ الجيزة يتفقد عقار إمبابة المنهار ويوجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقارات المجاورة

تفقد منذ قليل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقار امبابة المنهار، وتابع الجهود المبذولة في الوصول للمصابين ورفع انقاض المنزل المنهار.

ووجه محافظ الجيزة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقارات المجاورة

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بحدوث انهيار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، حيث جرى نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى إمبابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما يجري رفع أنقاض العقار المنهار حتي الان والبحث عن أي مصابين محتملين وانتشالهم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه فور تلقي البلاغ بالواقعة انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور يرافقها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وحي إمبابة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقارات المجاورة بالكامل واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقارات المحيطة بموقع الحادث.

كما قامت فرق الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقارات بموقع الحادث، لحين الانتهاء من انتشال جميع المصابين وتأمين المكان.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية الشؤون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.