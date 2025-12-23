قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمتابعة مؤشرات الخصائص السكانية لعام 2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، تماشيًا مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والوفد المرافق لها، إلى جانب رؤساء ومديري المديريات الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على اهتمام الدولة الكبير بالقضية السكانية ووضعها ضمن أولوياتها، مشددًا على أهمية تقييم الوضع الراهن لضبط النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخل.
واطلع المحافظ خلال اللقاء على تقرير وحدة السكان بالجيزة عن عام 2025، والذي تضمن تنفيذ 3,254 نشاطًا استفاد منها 166,070 مواطنًا ومواطنة، شملت أنشطة دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتعليميًا، ومحو الأمية، وتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية، وتوعية المواطنين بمخاطر الاستخدام السلبي للإنترنت، ورفع كفاءة الخدمات بدور المسنين، بالإضافة إلى أنشطة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.
وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية ورفع وعي المواطنين حول القضايا السكانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة قدرة المجتمع على التكيف مع متطلبات التنمية.
كما تقدم المحافظ بالشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح أنشطة وحدة السكان وعلى رأسهم الأزهر والأوقاف والكنيسة ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والعمل والجمعيات الأهلية ودور الرعاية وجهاز تشغيل الشباب والمعاهد والجامعات وبرنامج «مشروعك»، والمجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات.
ومن جانبها قدمت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان عرضًا مختصرًا لمحاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان 2026-2027، مشيرةً إلى أن الخطة تهدف إلى مواجهة تحديات التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة.
وأوضحت أن محاور العمل تشمل دعم التعليم وخفض الأمية، والحد من التسرب المدرسي، وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات التنموية.
كما أكدت السيدة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والشركاء والرائدات الريفيات لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية مشيدةً بتفاعل المواطنين مع الأنشطة والمبادرات المختلفة ومشددةً على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح خطة التنمية البشرية وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.
حضر اللقاء العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديرى مديريات الأوقاف والمنطقة الازهرية والوعظ ومسئول الكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والرائدات الريفيات ومجلسي القومي للسكان والمرأة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء جهاز تشغيل ورعاية الشباب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير ومثلي وحدة السكان علي مستوي المحافظة والإدارات المعنية .

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة

