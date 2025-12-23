محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمتابعة مؤشرات الخصائص السكانية لعام 2025

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، تماشيًا مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والوفد المرافق لها، إلى جانب رؤساء ومديري المديريات الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على اهتمام الدولة الكبير بالقضية السكانية ووضعها ضمن أولوياتها، مشددًا على أهمية تقييم الوضع الراهن لضبط النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخل.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على تقرير وحدة السكان بالجيزة عن عام 2025، والذي تضمن تنفيذ 3,254 نشاطًا استفاد منها 166,070 مواطنًا ومواطنة، شملت أنشطة دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتعليميًا، ومحو الأمية، وتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية، وتوعية المواطنين بمخاطر الاستخدام السلبي للإنترنت، ورفع كفاءة الخدمات بدور المسنين، بالإضافة إلى أنشطة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية ورفع وعي المواطنين حول القضايا السكانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة قدرة المجتمع على التكيف مع متطلبات التنمية.

كما تقدم المحافظ بالشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح أنشطة وحدة السكان وعلى رأسهم الأزهر والأوقاف والكنيسة ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والعمل والجمعيات الأهلية ودور الرعاية وجهاز تشغيل الشباب والمعاهد والجامعات وبرنامج «مشروعك»، والمجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات.

ومن جانبها قدمت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان عرضًا مختصرًا لمحاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان 2026-2027، مشيرةً إلى أن الخطة تهدف إلى مواجهة تحديات التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة.

وأوضحت أن محاور العمل تشمل دعم التعليم وخفض الأمية، والحد من التسرب المدرسي، وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات التنموية.

كما أكدت السيدة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والشركاء والرائدات الريفيات لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية مشيدةً بتفاعل المواطنين مع الأنشطة والمبادرات المختلفة ومشددةً على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح خطة التنمية البشرية وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.

حضر اللقاء العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديرى مديريات الأوقاف والمنطقة الازهرية والوعظ ومسئول الكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والرائدات الريفيات ومجلسي القومي للسكان والمرأة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء جهاز تشغيل ورعاية الشباب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير ومثلي وحدة السكان علي مستوي المحافظة والإدارات المعنية .