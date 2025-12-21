محافظ الجيزة يُجازي مسؤولي النظافة بمنطقة ناهيا للتقصير

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة منظومة التطوير الشامل التي تشمل رصف وتطوير الشوارع المحيطة وتحسين الحركة المرورية وإنشاء أماكن انتظار للسيارات إلى جانب تطوير شبكات الإنارة والصرف وذلك تمهيداً لافتتاحها وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف وتطوير الطرق المحيطة ومن بينها شارعا مصطفى مشرفة والتحرير ورفع كفاءة طرق الخدمة أسفل المحاور والكباري وإنشاء أرصفة للمشاة.

وفي السياق ذاته حرص المحافظ على تفقد منطقة ناهيا للوقوف على مستوى النظافة العامة حيث قرر مجازاة مسؤولي ملف النظافة بالقطاع، نظرًا للتقصير في أداء المهام المكلفين بها.

وخلال الجولة التفقدية أكد محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية داخل مستشفى بولاق الدكرور قاربت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحها خلال فترة قريبة ودخوله الخدمة لتقديم الرعاية الصحية لأهالي بولاق الدكرور والأحياء المجاورة.



ووجّه المحافظ برفع كفاءة المنطقة أسفل محور صفط اللبن بالجهة المقابلة للمستشفى ووضع أعمدة إنارة بشكل مناسب بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والحركة بالمنطقة.

كما وجّه المحافظ باستغلال إحدى المساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر وبجوار السكة الحديد لإقامة ساحة انتظار للسيارات، بالإضافة إلى فتح محور مروري مزدوج بالأرض المشار إليها ورفع المخلفات منها.



وتفقد المحافظ الجراج الخاص بحي بولاق الدكرور، وتابع خلال الجولة قوة السيارات والمركبات المختلفة، موجهًا بمراعاة أعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على جاهزية المعدات.



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ.