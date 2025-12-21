قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
محافظات

محافظ الجيزة يُجازي مسؤولي النظافة بمنطقة ناهيا للتقصير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة منظومة التطوير الشامل التي تشمل رصف وتطوير الشوارع المحيطة وتحسين الحركة المرورية وإنشاء أماكن انتظار للسيارات إلى جانب تطوير شبكات الإنارة والصرف وذلك تمهيداً لافتتاحها وتوفير بيئة حضارية للمواطنين. 

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف وتطوير الطرق المحيطة ومن بينها شارعا مصطفى مشرفة والتحرير ورفع كفاءة طرق الخدمة أسفل المحاور والكباري وإنشاء أرصفة للمشاة.

وفي السياق ذاته حرص المحافظ على تفقد منطقة ناهيا للوقوف على مستوى النظافة العامة حيث قرر مجازاة مسؤولي ملف النظافة بالقطاع، نظرًا للتقصير في أداء المهام المكلفين بها.
وخلال الجولة التفقدية أكد محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية داخل مستشفى بولاق الدكرور قاربت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحها خلال فترة قريبة ودخوله الخدمة لتقديم الرعاية الصحية لأهالي بولاق الدكرور والأحياء المجاورة.


ووجّه المحافظ برفع كفاءة المنطقة أسفل محور صفط اللبن بالجهة المقابلة للمستشفى ووضع أعمدة إنارة بشكل مناسب بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والحركة بالمنطقة.
كما وجّه المحافظ باستغلال إحدى المساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر وبجوار السكة الحديد لإقامة ساحة انتظار للسيارات، بالإضافة إلى فتح محور مروري مزدوج بالأرض المشار إليها ورفع المخلفات منها.


وتفقد المحافظ الجراج الخاص بحي بولاق الدكرور، وتابع خلال الجولة قوة السيارات والمركبات المختلفة، موجهًا بمراعاة أعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على جاهزية المعدات.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

