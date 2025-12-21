قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالطرق والمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة منظومة التطوير الشامل التي تشمل رصف وتطوير الشوارع المحيطة وتحسين الحركة المرورية وإنشاء أماكن انتظار للسيارات إلى جانب تطوير شبكات الإنارة والصرف.

 وذلك استعدادًا لافتتاح المستشفى وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف وتطوير الطرق المحيطة ومن بينها شارعا مصطفى مشرفة والتحرير ورفع كفاءة طرق الخدمة أسفل المحاور والكباري وإنشاء أرصفة للمشاة.
 

وخلال الجولة التفقدية أكد محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية داخل مستشفى بولاق الدكرور قاربت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه خلال فترة قريبة ودخوله الخدمة لتقديم الرعاية الصحية لأهالي بولاق الدكرور والأحياء المجاورة.
 

ووجّه المحافظ برفع كفاءة المنطقة أسفل محور صفط اللبن بالجهة المقابلة للمستشفى ووضع أعمدة إنارة بشكل مناسب بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والحركة بالمنطقة.
 

كما وجّه المحافظ باستغلال إحدى المساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر وبجوار السكة الحديد لإقامة ساحة انتظار للسيارات، بالإضافة إلى فتح محور مروري مزدوج بالأرض المشار إليها ورفع المخلفات منها.
 

وتفقد المحافظ الجراج الخاص بحي بولاق الدكرور، وتابع خلال الجولة قوة السيارات والمركبات المختلفة، موجهًا بمراعاة أعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على جاهزية المعدات.
 

وفي السياق ذاته حرص المحافظ على تفقد منطقة ناهيا للوقوف على مستوى النظافة العامة حيث قرر مجازاة مسؤولي ملف النظافة بالقطاع، نظرًا للتقصير في أداء المهام المكلفين بها.


رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة مستشفى بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر توجه رسالة مهمة لحماية الفن المصري

لطيفة

رسالة مؤثرة.. لطيفة تنتهي من تصوير كليب “تسلملي” وتصفه بـ«المفاجأة»

ريهام سعيد

ريهام سعيد تكشف حقيقة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي

بالصور

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد