الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطالبات بالعجوزة لمتابعة مستوى الخدمات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة حالة الخدمات المقدمة داخل مدينة الطالبات بحي العجوزة وذلك في إطار متابعته الدورية للمنشآت الخدمية والتعليمية وتوفير بيئة آمنة ومجهزة للطالبات.

وحرص المحافظ، خلال جولته التفقدية على عقد لقاء مع عدد من الطالبات المقيمات بالمدينة الجامعية أجرى خلاله حوارًا أبويًا للتعرف على مدى رضاهن عن مستوى الخدمات المقدمة بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهن بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المدينة الجامعية.

وخلال الجولة وجّه محافظ الجيزة برفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار وتهذيب المسطحات الخضراء، وتجميل واجهات المباني، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمكان.

وأوضح المحافظ ان مدينة الطالبات قد شهدت خلال الفترة السابقة أعمال تطوير شملت رفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتنفيذ الاشتراطات الفنية اللازمة للحماية المدنية حفاظًا على سلامة الطالبات والمقيمين بالمدينة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للصيانات للمباني والمرافق بالمدينة لضمان عدم تأثر اي خدمات مقدمة للطالبات. 

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.

