محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العروبة وتحسين مستوى النظافة والتجميل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة شارع العروبة وتحسين كفاءة النظافة ورفع المخلفات وطلاء البلدورات وتجريد وتنظيف الشارع بالتنسيق بين حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة ضمن جهود المحافظة لتطوير الطرق والمظهر الحضاري .

كما شملت الأعمال ترميم لبعض القطاعات بنهر الطريق وتنفيذ الكنس الآلي بالمسار لرفع الأتربة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والارتقاء بالمظهر العام للشوارع، لضمان بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

تابع الأعمال حامد سلامه رئيس حي الطالبية واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.