محافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان المجزر الآلي بالسنبلاوين بتكلفة 26 مليون جنيه

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  المجزر الآلي بمدينة السنبلاوين وذلك بتكلفة إجمالية ٢٦ مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وعقب الافتتاح استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع من الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة حيث يقع المجزر على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح ويضم صالة المجزر ومقسمة إلى صالة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام علي مساحه حوالي ٥٠٠ م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي صندوق ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ الي ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ٣٠ رأس/ ساعة ومبني غرف إدارية بمسطح حوالي ١١٠ م٢ ومباني خدمات بمسطح حوالي ١٥٠ م٢ ومبني غرف كهرباء ومحولات بمسطح حوالي ٦٠ م٢ ومظلات لاستقبال المواشي وخط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام .

كما تم الإشارة إلى أن عنابر المجزر تم رفع كفاءة المنشآت بالكامل و الأسوار والمبني الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل والخزانات و أنظمة لمقاومة الحريق ، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه.

و أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة علي تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية بما يسهم في توفير لحوم حمراء صحية وآمنة ورفع كفاءة عمليات الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية، بما يضمن سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة حريصة دخول أكبر عدد من المجازر الحكومية للخدمة واستفادة المواطنين منها في مختلف المحافظات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

كما أكدت الدكتورة منال عوض، عن الانتهاء من تسليم ٣١ مجزر وجاري الانتهاء من ١٢ مجزر من تسليمهم خلال الشهر الجاري وتشغيلهم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة حرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة المطورة على شركات القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا المجال والمعدات الموجودة وايجاد قيمة مضافة لجميع المحافظات .

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تطوير المجازر بالدقهلية يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية والبيئية، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.

الدقهليه محافظه محافظ وزيرة التنمية

رفع اشغالات
صحاب الأرض
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
محافظة الشرقية
