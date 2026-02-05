وزيرا التنمية المحلية والتموين والمحافظ يفتتحون نادي العاملين بالدقهلية

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نادي العاملين بالمحافظة

وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجاء اختيار موقع النادي على ضفاف النيل ليكون المشروع نقطة إشعاع ثقافي وبيئي، فهو يشجع على الاستفادة من النيل، ويعزز التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة، مما ينعكس على سلوكيات العاملين والمجتمع ككل.

كما يقدم المشروع نموذجا عمليا لكيفية دمج مشروعات القطاع العام ضمن نسيج التنمية الحضارية للمدينة، بحيث تصبح هذه المرافق إضافة حقيقية للمشهد الحضري، كما إن إنجاز المشروع بأعلى معايير الجودة وفي زمن قياسي يعتبر بحد ذاته نموذجا يحتذى به في تنفيذ المشروعات الخدمية، فهو يدل على تبني منهج عمل حديث يركز على الكفاءة والجودة، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية عن بطء الأداء الحكومي.

وأشادت الدكتورة منال عوض والدكتور شريف فاروق ، بالمبني الجديد لنادي محافظة الدقهلية والذي يقدم الخدمات للعاملين والمواطنين من أبناء المحافظة من مختلف الطبقات ، كما يعد النادي متنفس حضاري علي ضفاف النيل بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن إطلاق نادي العاملين بالمحافظة على ضفاف النيل بالمنصورة، خطوة نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للمرافق الترفيهية، فهذا المشروع يجسد رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد، تصب في بناء منظومة عمل متكاملة ومستدامة، تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

وأضاف المحافظ أن المشروع ليس متنفسا ترفيهيا فحسب، بل هو انعكاس إيجابي لجودة الأداء والابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترسيخ ثقافة التميز والانتماء بتصميمه الحضاري وموقعه المتميز، ويؤكد المشروع أن جهود العاملين محل تقدير، وأنهم يستحقون أفضل المرافق.