الداخلية تكشف محاولة خطف مسن بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكى بمحاولة خطف مسن بالدقهلية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال المجنى عليه الظاهر بمقاطع الفيديو، بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه، قرر بمحاولة مجهولين يستقلون سيارة خطفه حال عودته من صلاة الفجر، وفرارهم عقب استغاثته بالأهالى.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين نجل المجنى عليه، يعمل بالخارج بإحدى الدول، وآخر، يعمل بذات الدولة، قام على أثرها الأخير بالاتفاق معهم على محاولة خطف المجنى عليه لمساومة نجله للتحصل على الأموال منه.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





