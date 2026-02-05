القبض على شخص يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السنبلاوين) ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من زجاجات المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.