باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة

تتجه بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي برئاسة محمد الحارجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى مطار القاهرة الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس من أجل السفر إلى الجزائر لمواجهة نظيره شبيبة القبائل فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع طائرة بعثة النادي الأهلي من مطار القاهرة متوجهة إلي الجزائر في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب اليوم الخميس مرانه الأخير فى القاهرة قبل السفر إلي الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت على نظيره شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.



ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.