شوبير يكشف عن تفاصيل رحيل عبدالقادر عن الأهلي وقيمة الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل رحيل أحمد عبد القادر عن صفوف فريق الأهلي إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الحالية

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير “أون سبورت”: “نادي الكرمة العراقي أعلن رسميًا التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وبذلك انتهت العلاقة بين اللاعب والنادي الأهلي بشكل نهائي ورسمي”.

وأضاف: “تضمن العقد بندًا يمنح النادي الأهلي أولوية إعادة شراء اللاعب، حيث يحق له تقديم العرض الأعلى في حال وصول عروض أخرى لنادي الكرمة، وهو بند موجود بوضوح في الاتفاق”

وتابع: “يوجد بند يمنح النادي الأهلي نسبة 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، لكن في المجمل العلاقة الرسمية بين أحمد عبد القادر والنادي الأهلي قد انتهت”.

وزاد: “النادي الأهلي حصل على 200 ألف دولار من الصفقة، بينما حصل اللاعب على مقابل مادي جيد عن الأشهر الأربعة أو الخمسة المتبقية، وبذلك أُغلقت الصفحة رسميًا”