رياضة

نادي هلال القدس يشيد بأداء عدي الدباغ مع الزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ
عبدالله هشام

أشاد نادي هلال القدس الفلسطيني بأداء لاعبه السابق عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك الحالي بعد تسجيله هدفين في فوز الأبيض على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد نادي هلال القدس على فخره بالأداء المميز الذي يقدمه عدي الدباغ مع الزمالك في البطولة الدوري.

وكتب نادي هلال القدس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نفتخر بك من قلب القدس إلى ميت عقبة فهداف للدوري المصري، إبن نادي هلال القدس عدي الدباغ يبدع مع الشقيق نادي الزمالك المصري.


أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.

وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

