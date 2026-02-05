وزير الخارجية: العلاقات المصرية - الإندونيسية تشهد طفرة نوعية بعد الارتقاء للشراكة الاستراتيجية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أنيس متى، نائب وزير خارجية إندونيسيا، اليوم الخميس 5 فبراير.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات المتميزة بين مصر وإندونيسيا، وثمن الطفرة فى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات بعد الارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.

تناول اللقاء أيضا التعاون في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8، والتي تتولى إندونيسيا رئاستها.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات القضية الفلسطينية، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى، بما فى ذلك دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.