أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية الفرنسي يصل اليوم إلى دمشق.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت اتهامات دولية مقلقة بشأن انتهاج أوكرانيا سياسة خارجية تقوم على استغلال هشاشة الدول الخارجة من النزاعات، وتحويل أزماتها الداخلية إلى أدوات تخدم صراع كييف المفتوح مع موسكو.

فبدل الاكتفاء بخطاب الدعم الإنساني والدفاع عن القيم الدولية، كشفت تقارير ومتابعات ميدانية عن نمط متكرر من التدخل غير المباشر، يقوم على تسليح فصائل محلية، وتأجيج الصراعات، وفتح أسواق جديدة للسلاح تحت غطاء المساعدات أو الشراكات الثنائية.